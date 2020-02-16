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كورة لايف.. مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا الآن| رابط مباراة توتنهام اليوم.. نتيجة وأهداف مباراة أستون فيلا live

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:56 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا بث مباشر بتاريخ 16-02-2020 الدوري الانجليزي الممتاز حيث من المقرر اليوم الاحد ان يستضيف نادي استون فيلا خصمه فريق توتنهام في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب فيلا بارك معقل نادي استون فيلا مستقبل عليه المواجهة في الجولة 26 من الدوري الممتاز لحساب الإياب من الدور الثاني ويدخل المباراة كل فريق وهو يبحث عن الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامه ، وسوف تبدا اليوم مباراة توتنهام واستون فيلا في تمام الساعة الخامسه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الرابعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة توتنهام وأستون فيلا

نادي توتنهام ضيف مواجهة اليوم يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز وذلك برصيد 37 نقطة بعد ان خاض الفريق 25 مباراة وقد حقق الفوز في 10 مباراة وتعادل في 7 مباريات وقد خسر في 8 مباريات ويسعي اليوم في المواجهة خارج ملعبه ان يحقق الفوز من امام نادي استون فيلا وذلك للحصول على الثلاث نقاط والتي سوف تجعله يصل للمركز الخامسه في الدوري والذى من الممكن في هذا الموسم ان يكون مؤهل لدوري ابطال اوروبا واخر مباراة خاضها نادي توتنهام كانت في بطولة كاس الاتحاد الانجليزي من امام فريق ساوثهامبتون وحقق الفوز في المباراة بثلاث اهداف مقابل هدفين.

مباراة توتنهام وأستون فيلا اليوم

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل نادي استون فيلا مستضيف المباراة على ارضية ملعبه وامام جماهيرة لحساب مباريات الدور الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز ضمن مواجهة الإياب وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول بفوز نادي توتنهام على ارضية ملعبه بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، ويامل اليوم نادي استون فيلا في المواجهة على ارضه ان يحقق الانتصار على توتنهام والذى سوف يكون هام جدا له ، واخر مباراة خاضها الفريق كانت من امام نادي بورنموث وقد خسر فيها بهدفين لهدف ويحتل استون فيلا المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة وسوف تنقل اليوم مباراة استون فيلا وتوتنهام على قناة بي ان سبورت الثانيه.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا اليوم سوف تقام في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة توتنهام وأستون فيلا

توقيت مباراة توتنهام وأستون فيلا اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة توتنهام المتوقعة ضد أستون فيلا

تشكيلة توتنهام المتوقعة ضد أستون فيلا لحساب مواجهة اليوم الاحد في الجولة 26 من الدوري الممتاز حيث من المتوقع ان يدخل نادي توتنهام ضيفا اليوم بتشكلية تضم في حراسة المرمى هوجو لوريس ، وفي خط الدفاع أورييه - سانشيز - الديرفيريلد - تانجانجا ، وفي خط الوسط وينكس - لو سيلسو - ديلي ألي ، وفي خط الهجوم بيرجوين - سون - لوكاس مورا.

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة ضد توتنهام

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة ضد توتنهام في اطار مباراة الإياب من مباريات الدور الثاني للموسم الحالي من الدوري الانجليزي من المتوقع ان يدخل استون فيلا بتشكلة تضم في حراسة المرمى توم هيتون ، وفي خط الدفاع فريديريك جيلبير، بيورن إنجيلس، تايرون مينجز، نيل تيلور ، وفي خط الوسط دوجلاس لويس، جون ماكجين، جاك جريليش، تريزيجيه، يوتا ، وفي خط الهجوم ويسلي.

استون فيلا و توتنهام الساعة 4 علي قناة 2
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