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في ذكري وفاته.. 10 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل سمير وحيد

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:57 م
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سمير وحيد
سمير وحيد
فايقة محمد
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يحل اليوم الأحد الموافق 16 من فبراير ذكري ميلاد الفنان الراحل "سمير وحيد"، فهو ممثل عبقري استهر بتقديم العديد من الأدوار الثانوية بالسينما والتليفزيون وبالرغم من ذلك لم يحظي بالشهرة التي يستحقها ولكن وجهه معروف لمحبي ومتابعي السينما والدراما في التمانينات والتسعينيات

وفي هذا التقرير يستعرض لكم " الفجر الفني" 10 معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير وحيد

ولد سمير وحيد 16 فبراير عام 1946

توفي سمير وحيد عن عمر يناهز 51 بعد صراع طويل مع المرض إثر أزمة قلبية حادة

عمل بالمسرح العالمي والتحق في المعهد العالي للفنون والمسرحية وتخرج منه عام 1971

سمير وحيد والد الفنان رامي سمير وحيد

أخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها تحت الشجرة، عالم علي باب وكلام فارغ

من أشهر المسلسلات التي شارك بها أرابيسك، ضمير أبلة حطمت والقلب الحائر

شارك الراحل سمير وحيد بعدد من الأفلام أبرزهم سواق الأتوبيس، الهروب، الطائر الجريح والعميل رقم 13

لدي سمير وحيد البطولة في مسلسل "صرخة" أمام الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد رضا ومن إخراج نور الدمرداش

لدي سمير فيلمين في قائمة أهم مائة فيلم هما سواق الأتوبيس والبرئ

عمل سمير مصوراً مع مدير التصوير محمود عبدالسميع في فيلم الثعابين لعادل أدهم
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