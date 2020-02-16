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تعرّف على السيرة الذاتية لوزير التعليم العالي المقترح من الفخفاخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:54 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين خليل العميري لتولّي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخليل العميري هو دكتور في هندسة الكمبيوتر من جامعة كارنيجي ميلون بالولايات المتحدة الامريكية سنة 2000، والباكالوريا والماجستير من جامعة ولاية بنسلفانيا.

عمل سابقا كأستاذ جامعي بالجامعة البريطانية "أمبريال كوليدج"، وفي البحث والتطوير مع مخابر "هيوليت باكراد" و "أي بي أم" بكاليفورنيا ونيويورك وبنك الاستثمار "كريدي سويس" بلندن.

كما شغل إبان الثورة منصب مكلف بمأمورية في الحكومة الانتقالية قاد خلالها مشروع إعداد إستراتيجية وطنية للهجرة والتونسيين بالخارج وساهم في عدة مشاريع على غرار بعث شباك موحد للتونسيين بالخارج وموقع للخدمات عن بعد.

التحق بحكومة الوحدة الوطنية، واضطلع بمهام أكاديمية مختلفة كأستاذ جامعي ثم كمدير للمعهد المتوسطي للتكنولوجيا بالإضافة إلى عضويته في مجالس علمية وأكاديمية مختلفة على غرار المجلس العلمي لمركز "إفادة" ومجلس إدارة "الشبكة" شمال إفريقيا والشرق الأوسط لبحوث الإدارة العامة (MENAPAR). 
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