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أول تحرك من اتحاد الكرة لاستدعاء صلاح لأولمبياد طوكيو

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:55 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إرسال خطاب رسمي لإدارة نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل الحصول على موافقته بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الفريق، رفقة منتخب بلاده في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، أبدى رغبته الواضحة في تواجد صلاح ضمن القائمة الاولمبية، لمنح اللاعبين ثُقل داخل أرضية الملعب والاستفادة من خبراته في مواجهة المنتخبات العالمية.

وعقد الاتحاد المصري، اجتماعًا مع غريب خلال الساعات الماضية، للاطلاع على برنامج الفراعنة الصغار استعدادًا للبطولة.

ووافق الجنايني، على طلب المدير الفني بضرورة تجميع اللاعبين خلال فترة التوقفات الدولية، وخوض مباريات ودية في شهر مارس المقبل.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، تأهل لاولمبياد طوكيو 2020، عقب تتويجه ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.
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