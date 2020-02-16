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ننشر السيرة الذاتية لوزير الوظيفة العمومية المقترح محمد عبو

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين محمد عبّو وزيرا للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

وعبّو من مواليد ماي 1966 في تونس وهو محامي وسياسي، متحصّل على الإجازة ثم شهادة الدراسات المعمقة في علم الجريمة، ويشغل حاليا منصب أمين عام حزب التيار الديمقراطي.

تولّى منصب وزير لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي، بين ديسمبر 2011 وجوان 2012.
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