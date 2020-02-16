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من هو أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين أحمد عظوم لتولّي وزارة الشؤون الدينية.

وتحصّل عظوم على الإجازة في الحقوق سنة 1977. التحق بسلك القضاء في 1978، وعين قاضيا بمحكمة الناحية بالقيروان في 1984، قبل أن تتم تسميته رئيسا للمحكمة الابتدائية بنفس الجهة في 16 سبتمبر 1988، فرئيسا للمحكمة الابتدائية بالمهدية في 16 سبتمبر 1989.

كما عين في 16 سبتمبر 1995 رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمنستير، قبل أن يتم تعيينه رئيسا أول بمحكمة الاستئناف ببنزرت في 16 سبتمبر 2000.

وكان عظوم قد عين في 28 جانفي 2011 كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بأملاك الدولة، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية تعيينه وزيرا لأملاك الدولة من 7 مارس إلى 22 ديسمبر 2011.

وفى مارس 2012 تم تعيينه موفقا إداريا، قبل أن يشغل منصب رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في مارس 2014، وقد كلّف بمهام وزير الشؤون الدينية في حكومة يوسف الشاهد منذ 25 فيفري 2017 إلى غاية الآن.
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