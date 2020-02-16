شاهد.. وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغالي

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال.





وأوضح الفيديو، أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سيديكى كابا وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.





وأعقبها لقاء موسع بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق بيراما جوب رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية تناول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة.





وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، كذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



