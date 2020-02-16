اليوم بـ'مصر النهاردة'.. استعراض تطبيق وزارة الصحة للمرحلة الثانية من التأمين الصحي

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، تطبيق وزارة الصحة للمرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية، وقيام المنظومة الجديدة بتغطية جميع أفراد الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين، وتستضيف الفقرة الدكتور إيهاب محمد أبوالمجد عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل والمتحدث الرسمي.





كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، نتائج مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا في دورته الـ56، ومناقشة المؤتمر التطورات في ليبيا ومنطقة الخليج العربي وشرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، والتحديات العالمية المُلحة، وخاصةً آثار السياسة الأمنية لتغير المناخ، وتستضيف الفقرة الدكتور أيمن سمير عبدالملاك جريس رئيس القسم السياسي بالأهرام.



