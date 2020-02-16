"النعيم القابضة " تتكبد خسائر بـ 3.6 مليون دولار خلال عام 2019

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كشف الموقع الرسمي للبورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة النعيم القابضة للاستثمارات عن النتائج الأولية لأعمالها خلال عام 2019، حيث أسفرت نتائج الأعمال عن تحقيق خسائر بلغت 3.696 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 294.425 ألف دولار خلال عام 2018.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن إيرادات الشركة قد تراجعت خلال نفس العام مسجلة 9.372 مليون دولار، مقابل 14.135 مليون دولار خلال العام المنصرم له.





يشار إلى ان الشركة حققت خسائر بلغت 2.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 1.46 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.48 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 3.4 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.





وعلى أساس ربعي، فقد حققت الشركة خسائر بلغت 2.16 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 972.6 ألف دولار بالربع المقارن من العام الماضي.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة خسائر بلغت 1.34 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 73.07 ألف دولار بالفترة المقارنة من 2018.