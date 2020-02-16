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بسبب الخطيب.. استاد القاهرة يقترب من استضافة الأهلي وصن داونز

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:28 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
محمد الصو
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اقترب ملعب القاهرة الدولي، لاستضافة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا.

وتدخل محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وقام بمخاطبة الجهات الأمنية للحصول على الموافقات الرسمية، بعد التشاور مع وزارة الشباب والرياضة، نظرًا لأهمية المباراة.

وكانت الجهات الأمنية رفضت في وقت سابق، نقل المباراة إلى ملعب القاهرة الدولي، وتمسكت يخوضها في ملعب السلام، بحضور 10 آلاف متفرج.


وأسند الكاف مباراة الأهلي وصن داونز، للحكم الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو كحكم ساحة، في ذهاب دور الثمانية والتي ستقام في القاهرة لدوري الأبطال.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي، مساء يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة، في ذهاب دور الثمانية، على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس المقبل، بجنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي صن داونز الخطيب الاهلي اخبار الاهلي

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