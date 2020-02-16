متظاهروا هونج كونج يحييون الاحتجاجات المناهضة للحكومة

تظاهر مئات المتظاهرين لليوم الثاني في هونج كونج، اليوم الأحد، للاحتجاج على خطط لتحويل بعض المباني إلى مراكز الحجر الصحي لفيروس كورونا، وإحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة التي تحكمها الصين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وفتح الفيروس جبهة جديدة للمتظاهرين بعد تلاشي أشهر من المظاهرات بسبب تحجيم الحريات إلى حد كبير خلال الشهر الماضي، حيث ظل الناس في منازلهم وسط مخاوف من اندلاع الفيروس في المجتمع.



تحدي حوالي 100 شخص الأمطار في منطقة الأقاليم الجديدة بفو تان، حيث تخطط السلطات لاستخدام مشروع سكني حديث البناء بدعم من الحكومة كمركز للحجر الصحين وحرسته شرطة مكافحة الشغب.



قالت أم لطفلين تبلغ من العمر 38 عامًا إنها انتظرت ثماني سنوات حتي تحصل علي منزلها في تشون يونج، وكانت تتوقع استلام مفاتيحه بحلول نهاية هذا الشهر. وتجمع المحتجون في مناطق أخرى اليوم الأحد.



نظرًا لأن أسعار العقارات في هونغ كونغ تعتبر من بين أغلى الأسعار في العالم، فإن امتلاك منزل هو حلم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، وقد أثار لإحباط من الإسكان احتجاجات في الماضي.



انتقد العديد من أهالي هونج كونج، الغاضبين بالفعل مما يرون أنه تدخل من جانب بكين في شؤون المستعمرة البريطانية السابقة - وهو ما تنفيه بكين - تعامل الحكومة مع الذعر من الفيروس، مما زاد الضغط على زعيمة المدينة المحاصرة كاري لام.

