Advertisements
Advertisements
Advertisements

متظاهروا هونج كونج يحييون الاحتجاجات المناهضة للحكومة

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
تظاهر مئات المتظاهرين لليوم الثاني في هونج كونج، اليوم الأحد، للاحتجاج على خطط لتحويل بعض المباني إلى مراكز الحجر الصحي لفيروس كورونا، وإحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة التي تحكمها الصين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وفتح الفيروس جبهة جديدة للمتظاهرين بعد تلاشي أشهر من المظاهرات بسبب تحجيم الحريات إلى حد كبير خلال الشهر الماضي، حيث ظل الناس في منازلهم وسط مخاوف من اندلاع الفيروس في المجتمع.

تحدي حوالي 100 شخص الأمطار في منطقة الأقاليم الجديدة بفو تان، حيث تخطط السلطات لاستخدام مشروع سكني حديث البناء بدعم من الحكومة كمركز للحجر الصحين وحرسته شرطة مكافحة الشغب.

قالت أم لطفلين تبلغ من العمر 38 عامًا إنها انتظرت ثماني سنوات حتي تحصل علي منزلها في تشون يونج، وكانت تتوقع استلام مفاتيحه بحلول نهاية هذا الشهر. وتجمع المحتجون في مناطق أخرى اليوم الأحد.

نظرًا لأن أسعار العقارات في هونغ كونغ تعتبر من بين أغلى الأسعار في العالم، فإن امتلاك منزل هو حلم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، وقد أثار لإحباط من الإسكان احتجاجات في الماضي.

انتقد العديد من أهالي هونج كونج، الغاضبين بالفعل مما يرون أنه تدخل من جانب بكين في شؤون المستعمرة البريطانية السابقة - وهو ما تنفيه بكين - تعامل الحكومة مع الذعر من الفيروس، مما زاد الضغط على زعيمة المدينة المحاصرة كاري لام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

متظاهروا هونج كونج فيروس كورونا الأسكان احتجاجات هونج كونج

أخبار تهمك

من المتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال؟

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كيكي سيتين.. ميسي يفقد سلاحه الحاسم في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني

منذ ساعة و نصف

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

منذ حوالي 4 ساعات

رتل عسكري أمريكي يغادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا

منذ ساعة و 19 دقيقة

إعلامية تحذر من تحدي "التريند المدمر" في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأرصاد تعلن طقس ودرجات حرارة اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

زعيمة هونج كونج تجدد الدعوة للحوار مع المحتجين

"لام" تعمل على تخفيف حدة التوترات في هونج كونج

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مراكز التسوق في هونج كونج

تجمع المحتجين المؤيدين للصين وسط فوضى هونج كونج

وسائل الإعلام الحكومية الصينية تنتقد انتخابات هونج كونج

الصين تحذر واشنطن من الانتقام ردا علي تشريعات هونج كونج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

10:29 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

09:49 ص

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

10:57 ص

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status