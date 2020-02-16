عاجل.. أنباء عن إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل افتتاح مباراة السوبر المصري

انتشرت منذ قليل أخبار تفيد بإلغاء فقرة محمد رمضان الغنائية بحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر إقامته 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر.



ويرجع سبب الإلغاء إلى غضب الجمهور من رمضان، وإكتساح هاشتاج قاطعوا محمد رمضان جميع مواقع السوشيال ميديا بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.



