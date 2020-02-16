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لهذا السبب.. سوبارو تستدعي أكثر من 80 ألف سيارة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
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تستعد شركة سوبارو اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، لاستدعاء حوالي 81 ألفًا و260 سيارة بالسوق الصيني، في 14 من مارس المقبل

ويرجع السبب في ذلك إلى عيوب تتعلق بمخاطر الأمان والسلامة، سيتم تصليحها بالمجان، بحسب وكالة الأنباء الصينية للأنباء.

والسيارات التي سيتم استدعائها تتمثل في فوريستير، وتم تصينعها في الفترة من 25 مارس 2013 و25 ديسمبر عام 2015.

وأكدت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أن سوست نظام التعليق الخلفي بالسيارات المقرر استدعائها قد تتعرض للتآكل أثناء سير السيارة، وقد تصل إلى تكسرها، ما يعرض راكبي السيارة للخطر.
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