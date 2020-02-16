حلمي بكر: مطبخنا الغنائي بقا مليان صراصير.. ويوجه رسالة إلى السيسي

وجه الموسيقار حلمي بكر، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "يا ريس أنا بحيي اللي إنت بتعمله، ومشفق عليك.. عملت كباري، وأسفلت، ومشروعات كهرباء، اللي هيعمر ده ولادنا، ولكن مش وهما في الحالة دي".





وشدد "بكر"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على ضرورة الانتباه للنشىء الجديد، ويتم توجيههم، مضيفا: "الناس عايزة تصحى، بس في حد حاطط طوبة كبيرة على دماغهم"، متابعا: "الدولة هى اللي لازم تشيل الطوبة".



