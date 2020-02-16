Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16-2-2020 في البنوك المصرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:37 ص
Advertisements
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
Advertisements
سجل سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16-2-2020 على استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.10  جنيه للشراء، و4.23  جنيه للبيع، بينما سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.14  جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.

 



 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الريال اليوم الريال السعودى اسعار الريال اليوم في مصر اسعار الريال السعودى اليوم في البنوك اسعار الريال السعودى اليوم

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأرصاد تعلن طقس ودرجات حرارة اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك

منذ ساعة

من المتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال؟

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني

منذ ساعة و 27 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامية تحذر من تحدي "التريند المدمر" في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كيكي سيتين.. ميسي يفقد سلاحه الحاسم في برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

رتل عسكري أمريكي يغادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا

منذ ساعة و 12 دقيقة

موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 6-1-2020 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-1-2020

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-1-2020 في البنوك

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-1-2020

سعر الريال السعودى اليوم السبت 25-1-2020 في البنوك

سعر الريال السعودى اليوم السبت 1-2-2020 في البنوك المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

10:29 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

09:49 ص

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

10:57 ص

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status