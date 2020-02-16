سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16-2-2020 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16-2-2020 على استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:









سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.10 جنيه للشراء، و 4.23 جنيه للبيع، بينما سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع





وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.















