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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16-2-2020 في البنوك المصرية
الأحد 16/فبراير/2020 - 11:37 ص
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سجل سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16-2-2020 على استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، بينما سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع
وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.
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