محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير، بعد انتهاء تثبيت أجزاء المسلة الفرعونية.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير، ورفع كفاءة الطرق المحددة لمسار المومياوات.



وشهد ميدان التحرير، أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.