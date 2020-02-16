Advertisements
مسؤول يمني يتهم "الإصلاح" بتسليم محافظة الجوف للحوثيين
الأحد 16/فبراير/2020 - 12:01 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
اتهم عضو الجمعية الوطنية الجنوبية باليمن وضاح بن عطية، حزب الإصلاح بتسليم محافظة الجوف لمليشيا الحوثي.
وقال بن عطية، في تغريدة له على موقع تويتر: بعد
بيع الاخواني أمين العكيمي الجوف للحوثيين، قوات سعودية تشارك مع المقاومة لاسترجاع
بعض المناطق الهامة.
وأضاف بن عطية: "حزب الإصلاح سلم للحوثيين
مواقع هامة لكي يستخدمها لإطلاق الصواريخ على أرض الحرمين".
Advertisements