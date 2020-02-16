مسؤول يمني يتهم "الإصلاح" بتسليم محافظة الجوف للحوثيين

اتهم عضو الجمعية الوطنية الجنوبية باليمن وضاح بن عطية، حزب الإصلاح بتسليم محافظة الجوف لمليشيا الحوثي.

وقال بن عطية، في تغريدة له على موقع تويتر: بعد بيع الاخواني أمين العكيمي الجوف للحوثيين، قوات سعودية تشارك مع المقاومة لاسترجاع بعض المناطق الهامة.

وأضاف بن عطية: "حزب الإصلاح سلم للحوثيين مواقع هامة لكي يستخدمها لإطلاق الصواريخ على أرض الحرمين".