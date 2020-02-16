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مسؤول يمني يتهم "الإصلاح" بتسليم محافظة الجوف للحوثيين

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:01 م
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
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اتهم عضو الجمعية الوطنية الجنوبية باليمن وضاح بن عطية، حزب الإصلاح بتسليم محافظة الجوف لمليشيا الحوثي.

 

 وقال بن عطية، في تغريدة له على موقع تويتر: بعد بيع الاخواني أمين العكيمي الجوف للحوثيين، قوات سعودية تشارك مع المقاومة لاسترجاع بعض المناطق الهامة.

 

وأضاف بن عطية: "حزب الإصلاح سلم للحوثيين مواقع هامة لكي يستخدمها لإطلاق الصواريخ على أرض الحرمين".

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الكلمات المفتاحية

محافظة الجوف حزب الاصلاح اليمن الحوثيين

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