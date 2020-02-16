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كوريا الجنوبية تقوم بإجلاء مواطنيها من سفينة سياحية في اليابان

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:02 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت كوريا الجنوبية، اليوم الاحد، بأنها ستقوم بإجلاء مواطنيها من سفينة سياحية مصابة بالفيروس التاجي محتجزة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد العثور على 355 شخصا مصابين بالفيروس.

وأعلن وزير الصحة والرفاه بارك نيونج هوو في مؤتمر صحفي "الحكومة تعتزم إعادة هؤلاء الكوريين إلى وطنهم، وإذا تم اختبارهم بشكل سلبي من خلال العروض التي أجرتها السلطات اليابانية، فهم على استعداد للعودة".

وتم حجز الحجر الماسي، السفينة السياحية المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصوله إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل هبط في هونغ كونغ قبل سفره إلى اليابان بالفيروس. كان على متنها نحو 3700 راكب وطاقم.

وتعهدت اليابان بتكثيف الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا جديد بعد تعرضها لوفاته الأولى وإيجاد حالات جديدة منها طبيب وسائق سيارة أجرة واحد على الأقل في أنحاء مختلفة من البلاد.

وترتبط أكبر مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين بسفينة سياحية في الحجر الصحي في ميناء ياباني، حيث تأكد إصابة 218 شخصًا من السفينة ونقلهم إلى المستشفى. نقلًا عن وكالة رويترز.

وسُمح لبعض ركاب السفينة بالنزول - مع إعطاء الأولوية للمسافرين الأكبر سنًا الذين كانوا محبوسين في كابينة بدون نوافذ - لاستكمال الحجر الصحي على الشاطئ.

وسجلت اليابان أول حالة وفاة بالفيروس، والثالثة خارج البر الرئيسي الصيني، ويوم الخميس عندما قالت السلطات إن امرأة في الثمانينات من عمرها قد توفيت. وتم تأكيد أنها مصابة بالفيروس التاجي بعد وفاتها.

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر وتوفي نحو 1367 شخصًا، معظمهم في مقاطعة هوبي، ووهان عاصمتها. وتوفي شخص واحد في هونغ كونغ وواحد في الفلبين.

وهناك ما يقرب من 450 حالة مؤكدة في حوالي 24 دولة ومنطقة خارج الصين.

وأكدت اليابان 33 حالة حتى ظهر يوم الجمعة، بالإضافة إلى 218 حالة من السفينة الماسية دايموند برينسيس، التي رُبطت في يوكوهاما، جنوب طوكيو، منذ 3 فبراير.
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مقاطعة هوبي كوريا الجنوبية كورونا جديد فيروس كورونا

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