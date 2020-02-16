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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:00 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 16/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || رتل عسكري أمريكي يغادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن رتلًا عسكريًا أمريكيًا مكون من أكثر من 50 شاحنة، غادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا، وفقًا لقناة العربية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
نقلت قناة "إن.بي.سي" الأمریكیة، عن وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، بأنه اعترف بعدم قدرة بلاده الحصول على معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانیة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم ||1665 حالة وفاة وأكثر من 68 ألف إصابة بفيروس كورونا في الصين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالصين، إلى 1665 شخصًا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

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