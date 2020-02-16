بعد وقع خلاف بينهم.. تسريب أغنية "بنبوني ساقط في نوتيلا" لـ حسن شاكوش وعمر كمال





تتعرض اعمال الثنائي حسن شاكو وعمر كمال، لتسريبات، منذ وقوع خلاف بينهم، بسبب أغنية "بنت الجيران"، والتي حققت نجاحًا ضخمًا في الايام الماضية، فضلًا عن احتلالها المرتبة الثانية عالميًا.









حيث تم طرح اغنية جديدة لـ"كمال وشاكوش"، بعنوان "بنبوني ساقط في نوتيلا"، وذلك عبر احدا القنوات على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".





يذكر أن المطرب عمر كمال، ومطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قد وقع بينهم خلاف الايام الماضية، بسبب اغنية "بنت الجيران"، حيث قام "شاكوش"، بتجاهل "كمال"، عبر وسائل الاعلام، والصحف، فضلًا عن اضافه كوبيلة "بهوايا انتي قاعدة معايا"، في عنوان اليوتيوب.







