أحمد حلمي يتعرض لموقف محرج خلال إعلانه عن حسابه على الـ"تيك توك"

احتفل الفنان أحمد حلمي أمس السبت، بتدشين حسابه الجديد على موقع "تيك توك"، إلا أنه أثناء إعلان إطلاقه للحساب الجديد في أول فيديو يبثه عبره واجه موقفاً محرجاً.

وظهر حلمي أثناء الإعلان عن حسابه للجمهور، وهو يلتقط لحظاته الأولى عن طريق الهاتف الجوال، وسرعان ما سقط أرضاً أثناء قوله "ازيكم يا جماعة عاملين إيه، دا حسابي على تيك توك".

وبعد سقوطه قال: "مين اللي حط الكرسي دا هنا.. المهم دا حسابي على تيك توك مش هتلاقوا حساب تانى غيره، هتشوفوا فيديوهات تانية كتير عليه".



