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وكيل "صحة" الشرقية يحيل طبيبة بوحدة "صفط الحنة" للتحقيق

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:51 ص
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الوحدة
الوحدة
سمر السيد
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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بصفط الحنة التابعة للإدارة الصحية بأبوحماد؛ لمتابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة.

وتابع وكيل الوزارة، عمل الفرق الثابتة بالوحدة، وتم المرور على الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

كما تبين عدم تواجد طبيبة بالوحدة، وقرر إحالتها للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مع تشديد الجزاء.

وشدد على مدير الإدارة الصحية بالمتابعة المكثفة للوحدة، ومختلف الوحدات الصحية الأخرى التابعة للإدارة.

كما تفقد وكيل الوزارة، سير العمل للفرق المتحركة للحملة القومية بقرية صفط الحنة، وبعض القرى المحيطة بها، وتفقد الحضانات الموجودة بها للتأكد من تطعيم جميع الأطفال بها.
وكيل "صحة" الشرقية يحيل طبيبة بوحدة "صفط الحنة" للتحقيق
وكيل "صحة" الشرقية يحيل طبيبة بوحدة "صفط الحنة" للتحقيق
وكيل "صحة" الشرقية يحيل طبيبة بوحدة "صفط الحنة" للتحقيق
وكيل "صحة" الشرقية يحيل طبيبة بوحدة "صفط الحنة" للتحقيق
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