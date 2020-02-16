حساب المواطن يعلن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 27

أعلن حساب المواطن اليوم الأحد عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 27، وذلك من خلال الرابط http://ca.gov.sa.





وأكد حساب المواطن عبر تويتر، أنه يستقبل طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 27، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa".





وأودع برنامج حساب المواطن حوالي 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 دفعة فبراير البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.





ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.