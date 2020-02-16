وزير الهجرة تزور الغربية لدعم القرى المنتجة





وتأتي الزيارة تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.



الزيارة تأتي بالتعاون والتنسيق مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية.





كما حضر محمد العلقمي مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، مروة محسن خبيرة التطوير، الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة في البرنامج، الدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.



وتستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





كما تستهدف دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.



استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لبدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة المنتجة الأكثر احتياجا.