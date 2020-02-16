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3 نصائح من رينيه فايلر لمهاجم الأهلي ضد الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:29 م
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مروان محسن
مروان محسن
محمد الصو
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التحدث مع مروان محسن مهاجم الفريق قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

 

وجاءت الجلسة، خلال الساعات الماضية وعقب اختتام الفريق مرانه أمس، حيث أكد فايلر للاعب خلال الجلسة على ثقته الكاملة في قدراته واجتهاده وأنه المهاجم الأول داخل صفوف الفريق.

 

ووجه فايلر خلال جلسته مع اللاعب  بعض التعليمات الخاصة من أجل العودة لتسجيل الأهداف وتلاشي إهدار الفرص.

 

وطالب المدير الفني من لاعبه الابتعاد عن الانتقاد والتركيز فقط داخل الملعب، والعمل على استغلال الفرص الصغيرة والتي قد تُحرز الفوز لفريقه.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

 

 

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