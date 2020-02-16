خبير اقتصادي: انخفاض الدولار انعكس على أسعار السلع المستوردة

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي نتيجة التطور المستمر وإجراءات الإصلاح النقدي والمالي التي قامت بها الدولة المصرية خلال الـ 3 سنوات الأخيرة.





وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن معدل النمو المصري في ارتفاع مستمر، ووصل لأعلى معدل منذ 11 عام، مع انخفاض معدل البطالة والتضخم، مشيرًا إلى أن التقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري من الداخل والخارج تتحدث عن الزخم الذي حدث في الاقتصاد المصري، وأن مصر تقف على أرض صلبة بسبب الكم الهائل من المشروعات القومية العملاقة، والمجمعات الصناعية التي يتم افتتاحها، مع تحسن مناخ الاستثمار وتحول مصر لمصدر إقليمي للطاقة، وتحسن معدلات السياحة.



