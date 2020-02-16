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رينيه فايلر ينسق لرحلة الأهلي ضد الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:38 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر فور وصول البعثة إلى الإمارات.

ويأتي اجتماع فايلر بعبد الحفيظ من أجل للتأكيد على بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق في الإمارات ومواعيد التدريبات والانتقالات وغيرها من الامور التنظيمية .

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي تدريباته في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء؛ استعدادا لمواجهة السوبر، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري يوم ٢٠ من شهر فبراير الجاري.


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الكلمات المفتاحية

السوبر المصري الزمالك الاهلي الإمارات

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