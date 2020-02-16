Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:37 ص
Advertisements
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
Advertisements
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصا للاعبي الفريق الأحمر لتنفيذه في معسكر الفريق بالإمارات لتفادي شبح الإجهاد الذي يطارد اللاعبين.

وتطير بعثة الأهلي ظهر غد الاثنين إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وقام فايلر بالتتسيق مع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر من أجل وضع البرنامج البدني الخاص للاعبين في رحلة الإمارات.

وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق في الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فايلر السوبر المصري الزمالك الاهلي اخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

من المتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال؟

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني

منذ ساعة و 22 دقيقة

إعلامية تحذر من تحدي "التريند المدمر" في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

منذ ساعتين

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تعلن طقس ودرجات حرارة اليوم الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعة

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كيكي سيتين.. ميسي يفقد سلاحه الحاسم في برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

منذ حوالي 4 ساعات

رتل عسكري أمريكي يغادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

منذ حوالي 4 ساعات

موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة فايلر مع أزارو في الأهلي

سر اجتماع رينيه فايلر بمهاجم الأهلي

الأهلي في التوقف الدولي: راحة وودية وأحمال خاصة استعدادا للزمالك

الأهلي يحارب الإجهاد

الأهلي يبدأ الاستعداد لموقعة الاتحاد السكندري غدًا

الأهلي يتحدى الإجهاد ضد بلاتينيوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

10:29 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

09:49 ص

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

10:57 ص

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status