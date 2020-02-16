انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية





يذكر أن المستهدف تطعيمة من الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، حوالي مليون طفل على مستوى المحافظة.





ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة في وحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وبفرق متحركة من منزل إلى منزل.





وأكد مكي على أن التطعيم آمن وبالمجان، لافتًا إلى أنه يشمل الأطفال المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر من اليوم وحتى الأربعاء 19 فبراير 2020، تحت شعار "طعمهم طعم يغير طعم حياتهم للأحلى".

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بقولونجيل التابع للإدارة الصحية في المنصورة.وقام الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتطعيم عددًا من الأطفال المترددين على الوحدة بالدقهلية، مطالبًا الفريق الطبي بشمول المترددين بكافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم