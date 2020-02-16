Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:33 ص
Advertisements
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
محمد كشك
Advertisements
شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بقولونجيل التابع للإدارة الصحية في المنصورة. 

وقام الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتطعيم عددًا من الأطفال المترددين على الوحدة بالدقهلية، مطالبًا الفريق الطبي بشمول المترددين بكافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم

يذكر أن المستهدف تطعيمة من الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، حوالي مليون طفل على مستوى المحافظة.

ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة في وحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وبفرق متحركة من منزل إلى منزل.

وأكد مكي على أن التطعيم آمن وبالمجان، لافتًا إلى أنه يشمل الأطفال المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر من اليوم وحتى الأربعاء 19 فبراير 2020، تحت شعار "طعمهم طعم يغير طعم حياتهم للأحلى".
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شلل الأطفال تطعيم الأطفال الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعة

من المتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال؟

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

إعلامية تحذر من تحدي "التريند المدمر" في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن طقس ودرجات حرارة اليوم الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

بسبب كيكي سيتين.. ميسي يفقد سلاحه الحاسم في برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

منذ ساعتين

رتل عسكري أمريكي يغادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: نستهدف تطعيم 548 ألف و960 طفلاً في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ الدقهلية يشارك في تطعيم عددًا من الأطفال ضد شلل الأطفال

محافظ الدقهلية يتفقد "طب أسرة" قولنجيل ويشدد على توفير المستلزمات والأدوية بالمجان

من بورسعيد.. وزيرة الصحة تدشن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

"صحة القليوبية": تطعيم 94 ألف طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

في ثالث أيام الحملة صحة الدقهلية تحقق ١٠١٪ من مستهدف حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

10:29 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

09:49 ص

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

10:57 ص

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status