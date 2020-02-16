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عاجل.. الأهلي يحسم موقف أفشة من اللعب ضد الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:32 ص
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أفشة
أفشة
علي نبوي
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حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر من الجاهزية للمباراة المقبلة أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

وكان أفشة قد تغيب عن مباراة الأهلي الماضية أمام المصري لإصابته بكدمة في الركبة حيث فضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر إراحة اللاعب.

وأكد اجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية اللاعب من الناحية الطبية، للمشاركة في السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وينتظم أفشة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري.

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السوبر المصري الزمالك الاهلي الإمارات اخبار الرياضة

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