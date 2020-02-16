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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:34 ص
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جاريث بيل
جاريث بيل
علي نبوي
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يخوض ريال مدريد اختبارا هاما مساء اليوم الأحد وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره سيلتافيجو في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للانقضاض على صدارة الليجا مجددًا بعد فوز برشلونة أمس أمام خيتافي بهدفين مقابل هدف.

واستقر زيدان على التشكيل الذي سيخوض به فريق ريال مدريد مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد مباراة اليوم على النحو التالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة.
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نادي ريال مدريد سيلتا فيجو ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم

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