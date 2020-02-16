جريزمان مفتاح برشلونة لحسم الصفقة المنتظرة

يواصل فريق برشلونة الإسباني مساعيه للتعاقد مع نجم هجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.







وكشفت تقارير صحفية إيطالية وجود إتصالات بين إدارتي الناديين للإتفاق على صيغة إنتقال للصفقة التي يحتاجها برشلونة في خط هجوم الفريق في المستقبل.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن برشلونة أمامه فرصة سانحة لضم لاوتارو، بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقده، والبالغ 111 مليون يورو، بشرط دفع المبلغ في أول أسبوعين في شهر يوليو المقبل.





إلا أنه وبحسب التقارير، لا تسعى إدارة برشلونة دفع هذا المبلغ، بل تفكر في إقحام بعض اللاعبين في الصفقة، لتخفيض قيمة الصفقة.





وأضافت توتو سبورت، أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هو المرشح الأول للدخول في الصفقة، حيث سيكون بديل قوي لمارتينيز، وسيشكل ثنائية قوية مع روميلو لوكاكو.





كما تفكر الإدارة في أسماء أخرى مثل كارلوس ألينيا وأرتورو فيدال وفيليبي كوتينيو وجان كلير توديبو للدخول ضمن الصفقة التبادلية.