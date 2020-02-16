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كلوب يدحض إتهامات تجاهل صلاح

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:35 ص
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كلوب و صلاح
كلوب و صلاح
عبدالقادر عرابي
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دحض المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الإتهامات التي تشير إلى تجهل يورجن كلوب للنجم المصري ومهاجم الفريق محمد صلاح في فريق ليفربول.


وأدلى كلوب بتصريحات تناقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية قائلاً: "لا أشعر بأنني أتجاهل صلاح، نمتلك لاعباً رائعاً، سيكون من الجيد أن يسجل 44 هدفاً في المواسم الثلاث المقبلة".


وتابع كلوب: "صلاح لاعب إستثنائي، كنا قريبين من لقب الدوري الموسم الماضي بفضله، ما يميزه رغبته الدائمة في هز الشباك وخوض مباريات كثيرة".


وواصل: "صلاح هداف بالفطرة، وغيابه يكون مؤثر على الفريق بشكل كبير، لا أدري عدد المباريات التي غاب عنها".


وأضاف: " نحن نتحدث الآن عن محمد صلاح، وفي وقت سابق تحدثنا عن روبيرتو فيرمينو، وفي الوقت القادم سنتحدث بالطبع عن ساديو ماني".


وأتم: "لدينا ثلاثي هجومي من الطراز الأول، حينما يمر فردين من هذا الثلاثي بحالة سيئة، يأتي الثالث ويحسم الأمور".


وحقق ليفربول فوزاً جديداً على مضيفه نوريتش سيتي بملعب كارو رود، في لقاء الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز رفع به ليفربول رصيده للنقطة 76 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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