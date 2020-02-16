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نجم إنتر ميلان على رادار ريال مدريد في الصيف المقبل

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:32 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ريال مدريد على إستعداد لتقديم لوكا مودريتش بالإضافة إلى مبلغ ما بين 50 إلى 60 مليون يورو من أجل ضم سكرينيار.

وكشف الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان أبدى في الفترة الأخيرة إهتمامه بالتعاقد مع لوكا مودريتش وأن ريال مدريد يخطط لإدراجه في صفقة لخفض سعر النجم البالغ من العمر 25 عاماً.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سكرينيار يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2017 قادماً من سامبدوريا وخاض مع إنتر ميلان 116 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف وأن عقده ينتهي في 2023.
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