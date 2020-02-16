مارتينيز يقترب من المشاركة أمام لاتسيو

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان يقترب من المشاركة برفقة فريقه في الدوري الإيطالي في المباراة المهمة أمام لاتسيو وذلك في إطار الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإي طالي.





وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة سيدخلون في صراع قوي من أجل الفوز بخدمات النجم الأرجنتيني الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو مارتينيز غاب عن النيراتزوري في الفترة الأخيرة في الدوري بعد الإيقاف الذي تعرض له ولكن سيعود مرة أخرى للمشاركة مع فريقه في المباراة المنتظرة أمام لاتسيو من أجل تعزيز صدارة إنتر ميلان للدوري الإيطالي في هذه الجولة.



وكشفت تقارير الصحف الإسبانية أن سبب رغبة برشلونة في ضم اللاعب هي الأزمة التي نشبت بين كل من ليونيل ميسي نجم الفريق وإيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة وإعلان البلوجرانا عرضه الرسمي من أجل ضم مارتينيز.