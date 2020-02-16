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بعد ريال مدريد .. يوفنتوس يستغل أزمة مانشستر سيتي

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:25 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيقاف الذي تعرض له مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين متتالين يقًرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من قيادة يوفنتوس بدايةً من الموسم القادم.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمي 2020/2021 و2021/2022 بسبب خرقهم لقواعد اللعب المالي النظيف والتزوير في السجلات من عام 2012 حتى عام 2016 بالإضافة إلى تغريم السيتيزنز 30 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إيقاف مانشستر سيتي أثار العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل جوارديولا في الفترة المقبلة.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن موقع فوتبول إيطاليا أن يوفنتوس يعتبر الأقرب للفوز بخدمات المدير الفني الإسباني في الفترة المقبلة تحديداً بعد الحصول على موافقة مسبقة من جوارديولا لتولي مهمة تدريب السيدة العجوز قبل التوقيع مع ماوريسيو ساري مطلع الموسم الحالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن بعض المصادر داخل يوفنتوس أكدت أن جوارديولا سوف يصبح المدير الفني الجديد للفريق بعد الآداء الضعيف الذي يقدمه ساري مع الفريق في الموسم الحالي ولكن مسئولو يوفنتوس كانوا ينتظرون قرار الإتحاد الأوروبي بشأن مانشستر سيتي من أجل الإتفاق النهائي مع المدير الفني الإسباني.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مانشستر سيتي يسعى لتقديم استئناف على قرار الإيقاف في دوري أبطال أوروبا ولكن قد لا يكون هذا الاستئناف كافياً للإبقاء على خدمات جوارديولا.

وأكد الموقع الإيطالي أن كلا من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ينافسون يوفنتوس في الحصول على توقيع جوارديولا ولكن يأتي يوفنتوس في صدارة المهتمين بالتوقيع مع صاحب السداسية التاريخية برفقة النادي الكاتالوني.
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