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اتهام مغني شهير بالاعتداء الجنسي على فتاة

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:54 ص
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بوابة الفجر
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يواجه المغني الأمريكي آر. كيلي اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي في مدينة شيكاجو، حيث اتهمت فتاة تدعى "ماينور 6" كيلي (53 عاما) بممارسة أفعال جنسية معها في أواخر التسعينات حينما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عاما.

وتسعى التهم الجديدة إلى مصادرة أصول من شركة الإنتاج الخاصة بمغني الآر آند بي الشهير الحائز على جائزة جرامي الموسيقية وشركة أخرى مملوكة لمدير أعماله ديريل مكديفيد أحد المتهمين في قضية شيكاجو.

وقال ستيف جرينبرج محامي الدفاع الجنائي عن كيلي على تويتر ”نحن على دراية بقرار الاتهام... وسنواصل الكفاح من أجل (كيلي) ونتطلع إلى اليوم الذي سيطلق فيه سراحه وهو غير مذنب“.

وأقر كيلي بأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية المرفوعة ضده في نيويورك وإيلينوي وشيكاجو.

ويواجه كيلي صاحب أغنية (آي بيليف آي كان فلاي) الشهيرة اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى أكثر من عقدين. وتم عرض بعض هذه الاتهامات بالتفصيل في فيلم وثائقي بعنوان (سرفايفينج آر. كيلي) ”النجاة من آر. كيلي“ على شبكة لايف تايم التلفزيونية‭‭‭ ‬‬‬في يناير كانون الثاني 2019.

ويخضع للمحاكمة في ثلاث ولايات بتهم الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.







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