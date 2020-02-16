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موعد مباراة مانشستر سيتي وويست هام والتشكيل المتوقع

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:24 ص
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مانشستر سيتي وويست هام
مانشستر سيتي وويست هام
محمد جمال
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يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وويست هام ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم جراهام سكوت، يوم الأربعاء القادم الموافق 19 فبراير.


وكان لقاء السيتي وويست هام قد تم تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية الاسبوع الماضي، مما جعل الاتحاد الإنجليزي يقرر إقامته يوم الأربعاء.


موعد مباراة مانشستر سيتي وويست هام بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ويست هام ضيف على مان سيتي يوم الأربعاء القادم الموافق 19 فبراير فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وويست هام بالدوري الإنجليزي

سيذاع لقاء مانشستر سيتى وويست هام يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير القادم على قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.


التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتى أمام ويست هام

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : ووالكر، اوتامندى، فيرناندينيو، ميندي

خط الوسط : هيرنانديز، دي بروين، جوندوجان

خط الهجوم : رياض محرز، سيرجيو أجويرو، بيرناردو سيلفا


ويحتل السيتي المركز الثانى برصيد 51 نقطة خلف متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي ليفربول برصيد 76 نقطة بينما ويست هام فى المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.
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