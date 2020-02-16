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الزمالك ضد الترجي| 4 أسباب ترجح كفة الأبيض في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:10 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يتجدد مشهد قمة الزمالك ضد الترجي في مبارتي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم الفارس الأبيض لقاء السوبر الأفريقي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.


موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في السادسة من مساء الجمعة الموافقة 28-2-2020 ، على ملعب ستاد السلام ،وذلك ضمن إطار منافسات دور الذهاب من ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية الأبطال.


4 أسباب ترجح الزمالك ضد الترجي في الذهاب

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز الأسباب التي ترجح كفة الزمالك ضد الترجي التونسي في لقاء الذهاب من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامته على ملعب ستاد السلام بمدينة القاهرة حيث تتعدد الأسباب كالتالي:-


1- نشوة السوبر الأفريقي والقضاء على مقولة " أفريقيا تحت السيطرة"

ثلاثية الزمالك في شباك الترجي التونسي التي أحرز بها لقب السوبر الأفريقي ترجح كفة الأبيض معنويا أمام ضيفه بطل دوري أبطال أفريقيا خلال لقاء ذهاب دور ربع النهائي حيث تمكن لاعبو الأبيض من إيقاف سلسلة الانتصارات التونسية في البطولة الأفريقية والقضاء على مقولة أبناء رادس " أفريقيا تحت السيطرة" وهوا ما يعطي ميزة لأبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في لقاء ملعب ستاد السلام.


2- جماهير الزمالك

بالتأكيد مؤازرة جمهور الزمالك خلال لقاء الترجي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته على ملعب ستاد السلام ، سيعطي دافعا كبيراً للاعبي الأبيض الفوز مجددا على بطل أفريقيا بنتيجة تضمن وضع قدم للفريق في الدور نصف النهائي وتجنب الحسم في رادس حيث يدرك الفرنسي باتريس كارتيرون مدى خطورة الحسم هناك وخاصة بعد ثلاثية بطل تونس في شباك الأهلي في نهائي نسخة 2018.


3- خبرة باتريس كارتيرون

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أصبح متمرسا في موجهات الترجي التونسي حيث واجه مدرب الزمالك بطل تونس في 4 مناسبات فاز في ثلاثة وهُزم في مباراة وحيدة وكان مديراً فنياً للأهلي وذلك في لقاء إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018، حيث تمكن الفرنسي من خطف لقبين سوبر أفريقي من حامل نسخة دوري الأبطال، الأولى حينما كان مدرباً الرجاء البيضاوي المغربي والأخرى مع الفارس الأبيض بثلاثية ملعب "حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.


4- خط هجوم الزمالك المدمر

يمتلك الزمالك خط هجوم مميز وقوي ويعد أقوى خطوطه، بالإضافة إلى المهارة التي تعد سمة غالبة في خط وسط الفريق، حيث يعد المغربي أشرف بن شرقي أبرز أسلحة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالإضافة للمهاجم المتميز مصطفى محمد والثنائي الخطير أحمد السيد زيزو ومحمد أو ناجم.


دكة بدلاء الزمالك مطعمة بأقوي البدائل الهجومية وهوا ما يرجح كفة الأبيض أيضاً خلال مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يمتلك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الموهبة مصطفى فتحي والاعب الجوكر عبد الله جمعة صاحب تمريرة الهدف الثالث في شباك الترجي الذي سجله أشرف بن شرقي وأهدى به الفارس الأبيض السوبر الأفريقي الرابع في تاريخ أبناء ميت عقبة.
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