نجاح كبير لديو رامي جمال وزوجته ناريمان "مش ملاحظ حاجة" (فيديو)





حققت ديو أغنية النجم رامي جمال، الجديدة مع زوجته ناريمان، "مش ملاحظ حاجة"، نجاحًا فور طرحها للاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.







واستطاعت الأغنية حتى الآن حصد أكثر من 388,982 مشاهدة، منذ طرحها أمس 15 فبراير الجاري.





وأشاد الجمهور بصوت ناريمان، حيث لاقى الديو تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية.





أغنية "مش ملاحظ حاجة" ضمن أغاني ألبوم "أنا لوحدي" الذي تم طرحه وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان رامي جمال.







