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اليوم.. "الجيزة" توقع بروتوكول تعاون لرفع كفاءة الأحياء

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:05 ص
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اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
إسماعيل منطاوي
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يوقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتنفيذ أعمال رصف وتبليط وتطوير ورفع كفاءة الإنارة بعدد من المناطق غير مخططة، بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق وشمال الجيزة، بتكلفة 445 مليون جنيه، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية .


ومن المقرر إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، صباح اليوم، بالوحدة الصحية بقرية نكلا بمنشأة القناطر بحضور محافظ الجيزة والعديد من قيادات وزارة الصحة.
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