اليوم.. وفد "تعليم النواب" يشارك في أعمال مؤتمر "وكالة الفضاء"

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وفدًا من لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم سوف يشارك، اليوم الأحد، في أعمال مؤتمر هيئة وكالة الفضاء المصرية التي أقرتها اللجنة منذ فتره، بإنشاء وكالة فضاء مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضافت نصر في تصريح خاص إلى "الفجر" أن المؤتمر يختص بمعرفة كل ما هو جديد في عالم الأقمار الصناعية، وما تم استحداثه من علوم وتكنولوجيا الفضاء التي تساعد علي التنمية هذا المجال، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا استكشاف الفضاء.