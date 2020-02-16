Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كان رايح يبيع المسروقات".. تفاصيل سقوط لص بطاريات السيارات بالجيزة

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:46 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة القبض على لص بطاريات السيارات بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن تمكنت القوات من القبض على المتهم وبحوزته المسروقات، حال توجهه لبيعها لأحد عملائه.

كان رجال مباحث الجيزة قد نجحوا في إسقاط لص بطاريات السيارات بمدينة 6 أكتوبر بعد ارتكابه 8 وقائع سرقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود عدة بلاغات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، من الأهالي القاطنين بنطاق القسم، بسرقة بطاريات سيارتهم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات الواردة، وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر إلى أن " محمد.ح.ف"، 31 سنة، عاطل، وراء سرقة بطاريات السيارات وارتكابه 7 وقائع بنطاق قسم ثالث أكتوبر، وواقعة بنطاق قسم ثاني اكتوبر.

وأعدت القوات مأمورية برئاسة الرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد غريب، وأمكن ضبطه، وبحوزته المسروقات، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر بارتكابه الوقائع، وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسروقات حوادث أخبار

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يحقق ثلاث أرقام قياسية بعد فوزه على نوريتش سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 17 ساعة

رامي عياش يكشف حقيقة إصابته بالسرطان ومصدر تسريب الخبر

منذ حوالي 5 ساعات

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بديل جروس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

من البداية للنهاية.. كيف تورط شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار؟

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار من وزارة الصحة للعائدين من ووهان

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد 8 سرقات.. سقوط لص المساكن في أكتوبر

سقوط أخطر تشكيل عصابي بالجيزة يكشف لغز القناطر

من "أكتوبر" لـ"الفيوم".. كواليس سرقة 500 ألف جنيه من مصنع بلاستيك

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة "أباتريل" لسرقة المساكن في أكتوبر

بعد مراقبته "48 ساعة".. سقوط "حرامي محتويات السيارات" في الدقي

بعد مراقبته 48 ساعة.. تفاصيل مأمورية الفجر لإسقاط "حرامي السيارات" بالدقي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

10:34 م

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

11:15 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

06:59 م

ليفربول يحقق ثلاث أرقام قياسية بعد فوزه على نوريتش سيتي

03:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status