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طارق سليمان: أصحاب المصالح وراء رحيلي عن الأهلي

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، عن رحيله عن تدريب الفريق، انه كان هناك من يتربص للإطاحة به خارج النادي.

 وأكد مدرب حراس المارد الأحمر السابق، أنه كان هناك بعض المتربصين وأصحاب المصالح للإطاحة به خارج أسوار النادي الأهلي. 

 وأوضح طارق سليمان خلال اسنضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أصحاب المصالح وراء رحيلي عن الأهلي.. و"أنا عارفهم كويس". 


 وعن تألق محمد الشناوي، حارس الفريق، قال سليمان: "محمد الشناوي نجم لقاء صن داونز رغم الخماسية، وقناعاتي وخبراتي وراء استمرار محمد الشناوي وتألقه مع الأهلي، وطالبت الأهلي بالتعاقد مع محمد الشناوي وغير مستاء من انتقادات الجماهير.

 وكان سليمان مدرب حراس الفريق خلال ولاية المدرب الأوروجويانى السابق مارتن لاسارتى.
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