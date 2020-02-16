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صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
محمد فتحي
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حرص الآلاف من جماهير نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال لاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في قطر.
وحقق فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
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