Advertisements
صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا
الأحد 16/فبراير/2020 - 01:32 ص
Advertisements
محمد فتحي
Advertisements
حرص الآلاف من جماهير نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال لاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في قطر.
وحقق فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.
Advertisements