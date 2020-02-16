صور.. جماهير الزمالك تزلزل مطار القاهرة لاستقبال أبطال إفريقيا

حرص الآلاف من جماهير نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال لاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في قطر.

حرص الآلاف من جماهير نادي الزمالك على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال لاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في قطر.