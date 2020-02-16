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عاجل | "إسفاف وانحدار فني".. بيان من نقيب الموسيقيين هاني شاكر بشأن أغاني المهرجانات

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:28 ص
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بوابة الفجر
نور طلعت
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صرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين،  بأن هناك شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع المصري على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات.

وأشار في بيان له، بأن المهرجانات نوع من أنواع موسيقى وإقاعات الزار وكلماتها تحمل إيحاءات غير لائقة ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية في كثير منها، حيث أفرزت هذه المهرجانات مايسمي بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

وصرح بأن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط ولكن أيضا هناك شروط عامة يجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لاتحض علي رزيلة أو عادات سيئة وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولي ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط,

وأكد الفنان هاني شاكر أنه لايقبل ماحدث مؤخرآ من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي  وتتعدى علي الرواسخ الثابته للمجتمع المصري وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.



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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر منوعات فن حشن شاكوش الفجر الفني

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