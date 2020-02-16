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موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان| مشاهدة مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان بث مباشر اليوم الأحد 16 - 2 - 2020

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الملعب الأولمبي في إيطاليا، لاستضافة مباراة قوية بين لاتسيو وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.


ويحل النيترايزوري مساء اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الفريق السماوي، بإحدى قمم الكالتشيو الإيطالية، في صراع الفوز باللقب.


ويطمح إنتر ميلان بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة في الكالتشيو والاستمرار على صدارة الترتيب.


موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان بالدوري

وتُقام مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان، اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الملعب الأولمبي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ترتيب الفريقين بالدوري

ويحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 52 نقطة ويتفوق بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يحل لاتسيو بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة.
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