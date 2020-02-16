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وزير الشباب يتحدث عن ملعب مباراة الأهلي صن داونز

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:12 ص
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الأهلي صن داونز
الأهلي صن داونز
محمد جمال
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 تحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن طلب النادي الأهلي بنقل مباراته بدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز لستاد القاهرة الدولى.

 وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ملف نقل لقاء الأهلى وصن داونز الى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام على طاولة مسئولي اتحاد الكرة والجهات الأمنية.

 وتابع وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، والذي يذاع على قناة النهار: "ليس من اختصاصي ملف نقل لقاء الأهلي وصن دانز إلى استاد القاهرة ولكن ندعم طلب الأهلي".


 ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الزمالك على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
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