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وفاء عامر توجه رسالة لجمهورها من خلال "الفجر الفني" بمناسبة عيد الحب

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة وفاء عامر، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بعيد الحب، بكلمات مؤثرة ومعبرة.

وأوضحت وفاء عامر لـ"الفجر الفني": أن هناك الكثير من الناس يستهزئون بعيد الحب ولكنها ضد ذلك، معللة ذلك بأنها مع كل جميل يبعث البهجة.

وقالت "عامر" لكل جمهورها "كل سنة وأنتوا طيبين في ناس كتير بتتريق على عيد الحب، ولكن أنا مع كل شيء جميل يبعث الحب والود وحبوا كل حاجة حلوة وابتدوها بربنا".

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "حكايتي" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، ونهال عنبر، وجمال عبد الناصر، وأحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



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