موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو اليوم الأحد 16/2/2020 في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعبه "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2019 – 2020.



ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني:



يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 15 انتصارا، و7 تعادلات، وهزيمة وحيدة، ويتصدر ترتيب الدوري الاسباني متفوقا بفارق الأهداف عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثامن عشر في الليجا الاسبانية برصيد 20 نقطة.



موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو:



تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو:



يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم الأحد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما يمكن مشاهدة المواجهة المرتقبة عبر بعض القنوات الأجنبية المفتوحة التي أعلنت اذاعة المباراة: